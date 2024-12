La scioccante storia di una 25enne | adesca sui social la sua sosia e la uccide per simulare la sua morte e cambiare vita

Leggi su Dayitalianews.com

Unache ha letteralmente sconvolto la Germania che vede come protagoniste due ragazze, molto simili tra di loro, praticamente due. Una certa Schahraban K., estetista tedesco-irachena oggi, ha organizzato un piano allucinante quanto diabolico: trovare una suaperrla, farla passare per lei e ricominciare una nuovasenza avere sempre addosso il fiato della famiglia. E così, grazie anche ad un complice, Sheqir K., ha messo in piedi un piano diabolico per incontrarsi con la suarla e far finta che quel corpo fosse proprio il suo.Il delitto del “Doppelgänger”In Germania questo efferato caso è stato ribattezzato il delitto del “Doppelgänger”, che con una traduzione un po’ impropria può significare, e risale all’agosto del 2022 a Ingolstadt, in Baviera.