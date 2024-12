Secoloditalia.it - La saldatura tra estrema sinistra e pro Pal: ecco il dossier che smaschera il progetto eversivo

“Il Nuovo Partito Comunista Italiano (Npci) e i Comitati di appoggio alla resistenza comunista (Carc) puntano al rovesciamento del Governo democraticamente eletto e utilizzano la causa palestinese, attualissima a livello internazionale, per maggior pubblicità, mentre la galassia palestinese sfrutta reti e radicamento storico sul territorio dell’per promuovere la propria causa”. E’ quanto si legge in un rapporto del centro studi Machiavelli, che rivela anche come ” NPCI e CARC hanno legami storici con militanti della «sovversione rossa» rifugiatisi in Francia. La galassia diitaliana si colloca al fianco di tutte le formazioni palestinesi, da Hamas a Fatah come dimostra il caso «Yaesh Anan». Un documento che rappresenta un inchiesta sui rapporti trae nuclei palestinesi.