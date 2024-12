Panorama.it - Il diritto a un dottore? Passa dalla costituzione

Leggi su Panorama.it

La questione dei medici di famiglia sta diventando sempre più grave. Ne mancano molti, entro il 2026 ne andranno in pensione tantissimi, al Sud le nuove leve non basteranno a rimpiazzare quelli che giungono al termine dell’età lavorativa, la metà dei medici di base supera il limite dei 1.500 assistiti rendendo la qualità dell’assistenza e l’accessibilità ai servizi sempre più complessi. «L’allarme sulla carenza dei Mmg (Medico di medicina generale, cosiddetto “medico di famiglia”) oggi riguarda tutte le regioni ed è frutto di una inadeguata programmazione che non ha garantito il ricambio generazionale in relazione ai pensionamenti attesi. Così oggi, spesso, diventa un’impresa poter scegliere un Mmg vicino a casa, con conseguenti disagi e rischi per la salute in particolare di anziani e fragili».