Gamberorosso.it - Ecco Celeste, il nuovo wine bar milanese di Alessandro Perricone dentro al Mercato Isola

Milano è una città in continua evoluzione, un contesto urbano movimentato e di respiro internazionale. Si consideri il fermento enogastronomico che la caratterizza, come testimonia la folta schiera di ristoranti, trattorie, bistrot, pizzerie ebar che l’abitano, con alti e bassi. Della qualità sì, ma anche tanta quantità — non sempre soddisfacente — e per dipiù con prezzi sopra la media. Le nuove aperture poi non smettono di arricchire l’offerta, consegnando a turisti e abitanti un ventaglio di possibilità ulteriormente variegato. Tra queste registriamo l’apertura di, un locale nato dall’idea die centrato sulla proposta vino, pronto da oggi ad accogliere tutti presso ilcomunale di.Chi è, proprietario di?Come molti di noi, la storia di questo ragazzo, parte da una fortissima passione, quella per il vino.