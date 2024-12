Sport.quotidiano.net - DOMANI IN CASA DEI GRANATA: le ultime SUI ROSSOBLU’. Orsolini recupera: tentazione dal primo minuto. Ndoye alza bandiera bianca, Ferguson scalpita

è tornato: Vincenzo Italiano e il Bologna ritrovano il loro capocannoniere, in vista del rush finale di questo 2024., invece, non ce la fa: reduce dalla distorsione alla caviglia sinistra accusata con la Fiorentina, lo svizzero non ha avuto il via libera da medici e staff tecnico per tornare in gruppo: salvo sorprese dell’ultimo, l’esterno non partirà per Torino con la squadra e sarà rivalutato la prossima settimana in vista della sfida con il Verona, per evitare il rischio ricaduta.Ma per un Bologna in emergenza prolungata da inizio stagione, il recupero di Orso basta e avanza a strappare un sorriso: perché con 6 reti in campionato (a cui si aggiungono 2 assist) e una in Coppa Italia il numero 7 è di gran lunga il miglior marcatore della squadra e protagonista del miglior inizio di stagione da quando è a Bologna.