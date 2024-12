Tpi.it - Da Meloni-Schlein a Mammucari-Fagnani fino a Fedez-Lucarelli: a Natale tutti si abbracciano grazie all’AI

Da: gli abbracci didei vipAsonopiù buoni, inclusi coloro che hanno avuto o hanno delle divergenze, motivo per cui ci si abbraccia: è quanto si vede in un filmato, in breve tempo divenuto virale sui social, realizzato con l’intelligenza artificiale dal creator digitale Eman Russ.“Apuoi” scrive il creator nella didascalia del filmato, postato sul suo profilo Instagram. Protagonisti del video sonocoloro che, per un motivo o un altro, hanno delle divergenze. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eman Rus (@emanruss)Con il sottofondo musicale di Merry little Christmas, infatti, Giorgiaed Elly, con tanto di maglione natalizio, si lasciano andare a un affettuoso abbraccio.