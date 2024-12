Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Bologna, Provstgaard può arrivare a gennaio: è l’inizio del ricambio

2024-12-19 10:19:57 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS:Annotatevi questo nome e questo cognome, Oliver, perché nel corso della prossima sessione invernale del mercato potrebbe sbarcare a Casteldebole.è un giovane difensore danese, classe 2003, gioca nel Vejle Boldklub ed è nazionale Under 21, illo sta seguendo da mesi e lo hanno visto tutti, dal responsabile dell’area tecnica ai suoi osservatori. A fari rigorosamente spenti, come pretende Giovanni Sartori, che vorrebbe nascondere le notizie anche a se stesso avendo il timore che possano uscire, facilitando di conseguenza la concorrenza e al tempo stesso finendo per far alzare anche i numeri sia del cartellino che dell’ingaggio. Il punto è che come era successo nell’estate di 2 anni fa per Lewis Ferguson su questo ragazzo danese sarebbe andato anche Pantaleo Corvino, fortemente deciso a portarlo a Lecce, ma sia la società danese che il procuratore del difensore lo avrebbero messo al corrente che c’è già sopra il, ed inevitabilmente questa indiscrezione ecco che è stata messa in piazza.