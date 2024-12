Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, spaccata al negozio etnico: la vetrina infranta scoperchiando un tombino

(Lodi), 20 dicembre 2024 – Ladri scatenati, secondopreso di mira nelle ultime settimane a: dopo laal Kebab di via Marsala, ignoti ieri sera attorno alle 22: hanno colpito l'alimentare Punjab, ubicato all'angolo tra via Fugazza e il tratto urbano di: dopo aver divelto undalla sede stradale lo hanno lanciato contro una delle vetrate del piccolo. Dal buco creatosi, si sono introdotti nel locale forzando il registratore di cassa e rubando alcune decine di euro lasciate la sera prima dal titolare oltre a diverse bevande nel retrobottega. L'impianto d'allarme è scattato e gli spazi interni sono stati subito riempiti dal fumo denso che dovrebbe servire da deterrente anche se in questo caso i ladri sono riusciti lo stesso nel loro intento.