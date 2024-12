Sport.quotidiano.net - Calendario Serie A, anticipi e posticipi dalla 21esima alla 23esima giornata

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 20 dicembre 2024 - Cominciare a pianificare il mese di gennaio, per non perdere nemmeno una partita della squadra del cuore tra un brindisi e l`altro: potrebbe essere questa una delle attività da fare nei prossimi giorni di festa. E allora prendete nota, perché la LegaA ha ufficializzato glie i postici. Diciamo subito che Juventus-Milan è in programma sabato 18 gennaio alle 18, poco prima di Atalanta-Napoli. Napoli e Juventus si affrontano il fine settimana successivo sempre di sabatostessa ora, Lazio-Fiorentina si gioca domenica 26 gennaio alle 20.45, mentre la 23°propone il derby di Milano, Milan-Inter domenica 2 febbraio alle 18, seguito alle 20.45 da Roma-Napoli. La 21°comincia venerdì 17 gennaio con Roma-Genoa alle 20.