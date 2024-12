Abruzzo24ore.tv - Belen Rodriguez infiamma il web: le foto nella vasca fanno impazzire i fan

Milano - La showgirl argentina incanta i follower con scatti sensuali e aggiorna sulle condizioni di salute del padre Gustavo dopo l’incidente.torna a stupire sui social pubblicando dueche la ritraggono nudada bagno della sua nuova casa. Con il corpo avvolto dalla schiuma, lascia intravedere solo alcuni dettagli, come la schiena e parte del lato B, accendendo l’immaginazione dei fan. I suoi scatti raccolgono migliaia di like e commenti, con i follower che non risparmiano complimenti sulla sua bellezza. Alcuni la paragonano a un’opera d’arte, con curve “più scolpite del marmo”. Nonostante le apparenze, è un momento complesso per la showgirl. Dopo la separazione definitiva da Stefano De Martino,si ritrova a gestire la sua vita da single, divisa tra i suoi impegni di mamma e di figlia.