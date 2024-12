Lanazione.it - "Amavano la natura, gli animali, lo sport”. Famiglia uccisa dal monossido, il ricordo dell’amico: “Marga era una vera forza”

Firenze, 20 dicembre 2024 – Matteo Racheli erida Alcione avevano coronato il loro sogno a San Felice a Ema, alle porte della città. Amanti dellae degli, avevano trovato il loro nido d’amore in una villa immersa nel verde, lontana dal caos cittadino. Un luogo armonioso e ideale per far crescere i bambini. Elio, 11 anni, nato dalla precedente relazione di Matteo. Poi 6 anni fa lasi è allargata con l’arrivo della più piccola, unica sopravvissuta a una tragedia che ha sconvolto tutti, in gravissime condizioni al Meyer. Matteo Racheli, 49 anni, originario del Trentino, aveva avviato la sua attività imprenditoriale più di dieci anni fa, quando aveva aperto una gelateria artigianale a Campi Bisenzio, per poi lasciarne la gestione. Da allora, stando ai racconti di chi conosceva la coppia, si era buttato nel mondo immobiliare e, insieme arida Alcione, 46 anni brasiliana, gestiva i vari appartamenti di proprietà, alcuni dei quali in centro a Firenze, dati in affitto, il business del momento.