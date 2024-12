Agguato al pullman del Latina Calcio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 dicembre 2024 – La Polizia di Stato ha identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria quattro appartenenti al gruppo ultras locale denominato “Leone Alato” che, lo scorso 7 dicembre, si sono resi responsabili di una vera e propria sassaiola contro l’autobus della squadra1932, in viaggio versodopo l’incontro di“Potenza vs1932”, disputatosi presso lo stadio “A. Viviani” di Potenza.In particolare, il gruppo di tifosi ultras locali a bordo di un minivan, dopo aver sorpassato l’autobus in cui viaggiava la squadra e personale del1932, giunto all’altezza della rotonda che interseca via del Murillo in località Sezze (LT), arrestavano la corsa del minivan impedendo all’autista del bus della squadra pontina di proseguire la marcia.