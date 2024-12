Game-experience.it - Xbox Series X|S, il nuovo trailer esalta la “libreria spettacolare di giochi” delle console Microsoft

Leggi su Game-experience.it

ha pubblicato ilpromozionale diXS, con l’obiettivo di mettere in evidenza quelli che sono ipiù importanti disponibili al momento sulle proprie.Addentrandoci nello specifico della questione, dando un’occhiata a questovideo è possibile vedere alcuni estratti di alcuni dei titoli più importanti attualmente disponibili sul mercato, tra i quali troviamo il recente ed apprezzato Indiana Jones e l’Antico Cerchio, il vendutissimo Call of Duty: Black Ops 6, l’atteso Avowed ed infine anche STALKER 2: Heart of Chornobyl.Dai vita ai tuoi sogni conXS e unadi, tra cui Call of Duty: Black Ops 6, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Avowed ed Indiana Jones e l’Antico Cerchio.In sostanza l’obiettivo dicon questoè quello di far capire al pubblico meno informato che suX eS sono disponibili tantimeritevoli di attenzioni, il tutto con la possibilità di poterli giocare spendendo poco grazie alla sottoscrizione di un abbonamento adGame Pass.