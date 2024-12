.com - Vincenzo Incenzo riceve il Premio Lunezia 2024 per il brano Ti perdi

va ilCanzone d’autoreper Ticontenuto nell’ultimo album #PaceVenerdì 20 dicembre a La Spezia, presso il Teatro Civico,, cantautore, autore per i più grandi artisti italiani, scrittore di opere teatrali, saggi e regista ritirerà ilCanzone d’autoreper Ticontenuto nel suo ultimo album di inediti #Pace. Durante la serata, che inizierà alle 21.30, avverrà inoltre il tributo ai 30 anni di Cinque Giorni, storicodi Michele Zarrillo di cuiè autore del testo.«Sono onorato dire per la terza volta questo– afferma– è il segnale di una continuità nel tempo all’insegna della qualità e dell’impegno nel campo musical letterario, essere riconosciuti in questa costante ricerca di valori mi gratifica immensamente».