Anteprima24.it - Va al ‘San Pio’ per una caduta, muore dopo tre giorni: Procura apre fascicolo

Tempo di lettura: 4 minutiVa all’ospedale a causa di unadomestica in cui riporta traumi non gravi, ma tre, al culmine di una lunga odissea, il figlio lo ritrova esanime con costole rotte, un polmone perforato e un vasto ematoma al capo: morirà poche ore. Ladi Benevento, riscontrando l’esposto presentato dai familiari della vittima, che si sono affidati a Studio3A, ha aperto un procedimento penale, affidato al Pubblico Ministero dott.ssa Licia Fabrizi, per l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti, per fare piena luce sul decesso di Felice Ferretta, 73 anni, di Montesarchio, avvenuto giovedì scorso, 12 dicembre, all’ospedale civile di Benevento. Il Sostitutotore ha altresì disposto un accertamento tecnico non ripetibile per chiarire le cause della morte incaricando a tal fine il medico legale prof.