Isaechia.it - Uomini e Donne, svelato il nome della ex corteggiatrice con cui Michele Longobardi si sentiva alle spalle della redazione

Leggi su Isaechia.it

Come da anticipazioni spoilerate ieri sera, durante le registrazioni delle nuove puntate diè finito al centrobufera per via di una conoscenza che l’ormai ex tronista aveva instaurato fuori dtelecamere del dating show di Maria De Filippi con Alessandra, un’exdello stesso programma di Canale 5.Una conoscenza fatta di chiamate, messaggi e chat più o meno h0t, lasciando basito e imbufalito l’intero parterre di. Inutile aggiungere, per chi non avesse letto le anticipazioni, che la padrona di casa non ha potuto far altro che accompagnare alla porta, dopo essere stato insultato dsue corteggiatrici Veronica e Amal.Ma chi sarebbe questo ex volto dicon cuiavrebbe chattato? Stando a quanto trapelato dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, si tratterebbe di Alessandra Somensi, scelta di Luca Daffrè.