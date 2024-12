Amica.it - Tutto sui look del press tour di Timothée Chalamet

In attesa di ammirare Timothée Chalamet in A Complete Unknown, film su Bob Dylan in uscita il 23 gennaio, ecco i look indossati dall'attore sui red carpet del press tour. Un succedersi di outfit in linea con il personaggio che a volte si rivelano veri e propri tributi in versione sosia del cantante. Per la premiere di Londra, con le colleghe Elle Fanning e Monica Barbaro, l'attore ha indossato total outfit Prada. Invece per la proiezione del film al Museum of Modern Art il 14 dicembre, ha optato per giacca bomber, T-shirt con scritta, jeans ampi e stivali stringati di Timberland.