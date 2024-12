Thesocialpost.it - Trentino, morso da una zecca: il 57enne Riccardo Scalmazzi muore dopo due mesi di agonia

Leggi su Thesocialpost.it

Undisi è rivelato fatale per, deceduto all’età di 57 anni presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato in coma. La causa del decesso è stata un’encefalite, probabilmente scatenata dalla puntura dell’insetto. Circa duefa, l’uomo aveva iniziato a manifestare problemi di salute e,una serie di accertamenti, si era scoperto che i suoi malesseri erano legati aldi una. Nonostante i tentativi di cura, le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo.La vittima era molto conosciuta nella comunità locale. Originario di Gavardo e cresciuto a Serle, viveva da tempo a Bondone, un piccolo borgo inaffacciato sul lago d’Idro. Appassionato di montagna, era un uomo rispettato per la sua dedizione al lavoro nel settore edilizio.