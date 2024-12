Scoppia la guerra tra i due club | Atteggiamento scorretto interrompiamo ogni rapporto

Leggi su Sportface.it

Botta e risposta di comunicati, èta latra i due: “Il loroè stato”.Gli sfottò, i cori goliardici, gli striscioni provocatori e tutto quello che è la sana rivalità è il motore del calcio. Non esisterebbe il calcio senza i tifosi e non sarebbe così divertente tifare una squadra a discapito di un’altra se non si può prendere in giro il proprio parente, amico o collega dopo aver vinto la partita contro la sua squadra del cuore.Vale lo stesso tra calciatori, dirigenze e, deve essere sempre così, finché non si sfoci nella violenza e nei messaggi sbagliati da trasmettere ai tifosi. Così sembrava potesse essere nel caso di Betis e Siviglia, i duerivali del capoluogo dell’Andalusia, ma negli ultimi giorni èta una sorta di “” che rischia di minare iltra le due società.