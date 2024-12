Bergamonews.it - Roberta Bruzzone arriva al Donizetti con “Favole da incubo”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Domenica 22 dicembre 2024 alle 21 al Teatro, a Bergamo, sarà protagonista la criminologa, da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne.La serata, intitolata “da”, propone un viaggio nella manipolazione affettiva morale.Un’analisi lucida e necessaria degli stereotipi di genere che hanno provocato queste tragedie annunciate, per sconfiggerli una volta per tutte.I maschi sono intelligenti, le femmine sono utili. I maschi sono “progettati” per comandare, le femmine per accudire. Gli uomini devono provvedere economicamente alla famiglia e realizzarsi nel lavoro, le donne devono stare a casa. Questi sono solo alcuni degli stereotipi di genere più comuni che ancora permeano la nostra cultura. Pensate che siano in gran parte retaggi di un passato ormai superato? No non è affatto così.