PIace al Napoli il dirigente apre al colpo | Non escludiamo nulla

Ultimissime– Gli azzurri a caccia del difensore per gennaio: ildel giocatore cheal club di Aurelio De Laurentiisal possibile addio nelle prossime settimane.Le ultimissime voci di calciomercato legate alla SSCparlano di una squadra, quella partenopea, molto attiva, con il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna al lavoro per regalare ad Antonio Conte i rinforzi desiderati. Già nelle ultime settimane, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana aveva invocato acquisti, soprattutto nell’ottica di un possibile ritorno in Europa nella prossima stagione. Fin da gennaio, gli azzurri intendono rinforzare l’organico, secondo quelle che sono le esigente da parte del mister.Reparto che sarà fortemente tenuto d’occhio è quello difensivo: uno dei nomi accostati alper la difesa (clicca qui per tutte le ultimissime), è Jaka Bijol.