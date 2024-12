Cinemaserietv.it - Peaky Blinders, terminate le riprese del film Netflix, sequel della serie

Con un post sui propri social,ha annunciato la fine delledeldi, scritto e diretto da Steven Knight. La pellicola, che vedrà il ritorno di Cillian Murphy come Tommy Shelby, sarà ambientata dopo gli eventisesta stagione.Ed è tutto! Ledelsono. Robert Viglasky pic.twitter.com/CauQBDM720—Italia (@IT) December 19, 2024 Il cast, di tutto rispetto, prevede, oltre all’attore Premio Oscar per Oppenheimer, anche Rebecca Ferguson e Barry Keoghan: per quanto riguarda la trama, Knight aveva dichiarato ad Esquire“So perfettamente cosa succederà e dove si andrà a parare; quello che non conosco è lo sviluppo degli eventi, lascerò che sia ilad indicarmelo. Nella sesta stagione abbiamo visto personaggi nuovi, e forse è arrivato per loro il momento di farsi notare davvero“.