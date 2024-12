Donnaup.it - Non buttate le bucce di limone: potete riutilizzarle così!

Leggi su Donnaup.it

Nonlediutilizzarle senza sprecarle, in diversi ambiti! Dalle pulizie domestiche fino alla cura del proprio corpo. Non crederete ai vostri occhi! Da ora in poi, quando spremerete un, conservatene la scorza, sigillatela in un contenitore ermetico e riponetela in frigorifero. Vi torneranno utilissime! Curiose? Iniziamo!Nonledi, vi serviranno in casa! In ambito domesticoriutilizzare lediper realizzare un detersivo naturale ed economico. Mettetene 4 o 5 in un barattolo.In un tegamino, versate l’aceto di mele e portate a bollore, continuate la cottura per 3 minuti almeno. Spegnete il gas e lasciate intiepidire. Travasatelo nel recipiente con ile lasciate riposare questa miscela per 15 giorni almeno, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce solare.