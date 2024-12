Tpi.it - Napoli, zii indagati per la misteriosa morte della nipote di 4 anni

Gli zii di una bambina di 4morta dopo essere caduta dalle scale sono oradalla Procura di Nola per omicidio colposo e maltrattamenti.La bambina è morta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre nella casa degli zii a Tufino, in provincia di: la tragedia risale. I duesono una cugina del padrevittima e il suo compagno.La piccola viveva con la coppia da alcuni mesi. Dopo la separazione dei genitori, il padre l’aveva affidata agli zii, in attesadecisione sull’affidamento del Tribunale per i minori, che era attesa per marzo 2025.I sospetti degli inquirenti fanno leva sulle due chiamate arrivate quella notte alla centrale 118 dell’Asl3, in cui i due zii darebbero versioni diverse dell’accaduto.Nella prima telefonata, l’uomo parlava di un malore, nell’altra la donna faceva riferimento a una caduta per le scale a chiocciolaloro abitazione.