Musica Potenza del gospel

Un nuovo appuntamento con ilquesta sera nella Chiesa di san Pietro ad Avenza, con ‘Meachum Clarke & Company’. Il concerto ha inizio alle 21, con ingresso libero. Meachum Clarke combina con maestria il ruolo di autore, produttore, musicista e insegnante. Nato a Lakeland, Florida, ha iniziato il suo percorsole all’età di 5 anni, sviluppando fin da giovane un’abilità straordinaria nella composizione e nell’interpretazione. Con una solida formazione accademica, Clarke è considerato uno dei più grandi innovatori nel panoramacontemporaneo. La sua versatilitàle gli ha permesso di esibirsi in contesti prestigiosi, tra cui un concerto alla presenza di Michelle Obama. Meachum Clarke non si limita al, ha lavorato come direttorele per spettacoli di Broadway e tiene masterclass universitarie, dimostrando un talento che si estende a molteplici generili.