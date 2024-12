Lapresse.it - Migranti, Corte Ue: “L’Italia non può fermare il regolamento di Dublino”

La sospensione unilaterale delle misure di trasferimento di richiedenti asilo da parte di uno Stato membro competente non giustifica, di per sé, la constatazione di carenze sistemiche. L’esistenza di una simile carenza può essere accertata solo al termine di un’analisi concreta, fondata su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. Lo ha stabilito ladi giustizia dell’Ue nel caso di due cittadini siriani, RL e QS, che avevano presentato una domanda di asilo in Germania. La causa verte sull’interpretazione delIII che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.