Ilfattoquotidiano.it - Michele Longobardi è stato cacciato da Uomini e Donne? L’indiscrezione: “Scriveva alle corteggiatrici con un profilo fake. Il tronista è uscito in lacrime”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sarebbe stata presa una decisione ufficiale sul futuro di. Il, infatti, avrebbe creato profilisui social per parlare in segreto con le. A smascherarlo, durante le registrazioni di martedì 17 dicembre, sarebbe stata Mary che ha accusatodi scrivere a tutte leattraverso unfalso. Amal avrebbe accettato i suoi consigli, Mary avrebbe intuito subito che si trattava die Veronica, invece, non avrebbe mai risposto intuendo che fosse unavrebbe provato a giustificarsi spiegando che il suo era solo un esperimento. Ma nessuno, nello studio, avrebbe accettato queste giustificazioni.E sarebbeGianni Sperti, furioso, ad accusarlo di prendere in giro tutti. In un primo momento, De Filippi avrebbe deciso di perdonare il concorrente.