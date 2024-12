Tg24.sky.it - Meteo, le previsioni per Natale 2024: arrivano aria fredda e neve

Le vacanze diquest’anno non saranno sempre all’insegna del bel tempo, almeno secondo lefino ad ora disponibili. In particolare, per la Vigilia,e Santo Stefan l'Italia sarà divisa tra anticiclone, vento e bufere di. Una particolare configurazione atmosferica a livello europeo vedrà contrapposte, da una parte, una vasta area di alta pressione e dall'altra gelide correnti in discesa direttamente dal Polo Nord richiamate dal passaggio di un profondo ciclone, come spiegano gli esperti de Il.it. Da Ovest avanzerà l'alta pressione, espandendosi su buona parte del bacino dell'Europa centro-occidentale, inglobando parte dell'Italia. Tempo stabile e soleggiato, dunque, al Nord e sul versante tirrenico. Da valutare, invece, la possibilità della formazione di nebbie specie sulla Pianura Padana e nelle valli interne del Centro durante le ore notturne.