Lotta a ripopolare l'Appennino. Flat tax per i pensionati all'estero

centrale si prepara a diventare un modello per il ripopolamento e lo sviluppo economico grazie allaTax al 7%, una misura fiscale pensata per attrarreresidenti. L’iniziativa, già attiva in Italia, si rivolge a cittadini che risiedonoda almeno cinque anni, percepiscono redditi da pensioni straniere e desiderano trasferirsi nei borghi italiani situati nelle zone colpite dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. LaTax al 7% consente ai beneficiari di pagare un’aliquota forfettaria sui redditi esteri per nove anni, a condizione che trasferiscano la loro residenza fiscale in piccoli comuni con meno di 20.000 abitanti. Questa misura rappresenta un’opportunità non solo per contrastare lo spopolamento, ma anche per rilanciare economicamente le aree interne attraverso la cosiddetta "silver economy", rivolta ai cittadini over 65 con disponibilità economiche e desiderosi di migliorare la qualità della vita.