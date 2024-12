Quotidiano.net - La rivelazione di John Elkann: “Mi madre violenta, è stato Lapo a subire più di tutti”

Parigi, 19 dicembre 2024 – “E’ una persona naturalmente, piena di risentimento”. Cosìparla dellaMargherita Agnelli in un’intervista rilasciata al magazine francese Le Point che dedica alla famiglia Agnelli un lungo reportage dal titolo “Nel mondo segreto di”. Mentre va avanti il contenzioso legale fra la figlia dell’avvocato, ora 69enne, e, Ginevra e, avuti dal primo marito Alain, il presidente di Stellantis e Ferrari non risparmia parole pesanti sul conto della. “Denigrava nostro padre – confessa– Il dialogo è impossibile con lei. Di fronte a questa incapacità, sfociava nella violenza, verbale o fisica. Non sopporta di non avere ragione. La minima opposizione finiva con una punizione. La situazione è peggiorata con la sua nuova vita: avere questi tre figli da un precedente matrimonio era un problema”.