Panorama.it - Il mercato auto non si riprende. La Ue verso nuove regole e l'annullamento delle multe

Leggi su Panorama.it

A novembre, secondo i dati Acea (Associazione dei Costruttori Europei dimobili), le immatricolazioni sono diminuite dell'1,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con impatti significativi in Paesi chiave come Francia e Italia. La Francia ha registrato un forte calo del 12,7%, seguita dall'Italia con una contrazione del 10,8%, mentre la Germania è rimasta sostanzialmente stabile (+0,5%). L'unicoche ha mostrato una crescita positiva è stato quello spagnolo, con un incremento del 6,4%.Questi dati si inseriscono in un quadro più ampio di rallentamento per l'intero 2024, con una crescita complessivaimmatricolazioni che si è fermata a un modesto +0,4%, con un totale di 9,7 milioni di unità vendute. Cadono le immatricolazioni dielettriche, diminuite del 9,5% a novembre, raggiungendo solo 130.