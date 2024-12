Iodonna.it - I fan sono molto preoccupati per le condizioni di salute del rapper dopo la sua apparizione, ieri, sul palco di Carlo Conti

Fan in ansia per Fedez. Il cantante non è apparso in forma durante la partecipazione a Sarà Sanremo. Invitato dasulper presentare il brano che canterà nel prossima edizione del Festival, ilè apparso visibilmente confuso, con gli occhi gonfi e un sorriso tirato. Fedez stona in concerto per problemi tecnici: «Stoppala». Poi spiega: «NonCéline Dion» X Leggi anche › Sanremo 2025: svelati i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara Fedez a Sanremo 2025Nel corso della trasmissione andata in onda il 18 dicembre su Rai 1,ha invitato i big in gara svelando i titoli delle canzoni che sentiremo a febbraio daldell’Ariston.