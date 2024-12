Liberoquotidiano.it - I due fattori che spaventano Italia ed Europa: perché ora l'Inter è una corazzata imbattibile

L'eco del 6-0 impartito a domicilio alla Lazio è così forte da arrivare nei salotti esteri che si occupano del calciono e negli ex campioni come Kross che «all'ci giocherebbero». È certamente arrivato anche ad Atalanta e Napoli, le prime e più credibili rivali per il titolo: l'è tornata a essere l'dello scudetto. Convinta, lucida, travolgente. Ora tocca a loro rispondere senza timore, in questo gioco di segnali a distanza, dato che per un po' non ci saranno più scontri diretti. Nel frattempo, l'altra squadra che deve prestare attenzione a questo risultato è proprio l'stessa. Inzaghi si è rimesso subito all'opera: complimenti ai suoi ragazzi ma vietato specchiarsi in questo risultato. Va archiviato, come i precedenti. E ce ne sono, di precedenti. L'negli ultimi due anni ha spazzato via quasi tutte le grandi del campionatono: 5-1 al Milan nel bel mezzo di sei derby vinti consecutivamente, 4-0 alla Fiorentina, due volte un 4-0 all'Atalanta, un 3-0 e un 4-2 alla Roma, un 3-0 in casa del Napoli fresco campione d', e questo 6-0 alla Lazio lanciata come non mai.