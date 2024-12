Biccy.it - Gli influencer sono falsi? Gianmarco Zagato conferma lo sfogo di Eleonora Arcidiacono

Leggi su Biccy.it

Il mondo degli eventi degliha iniziato a scricchiolare e questa volta non c’entra niente Selvaggia Lucarelli, ma una giovanissimache ha raccontato su TikTok la sua esperienza all’evento di Victoria’s Secret. L’avesse mai fatto. Nel giro di poche ore ha ricevuto moltissimi video contro da parte dei suoi colleghi, ma di tutta risposta la community l’ha supportata. Dalla sua parte si è schierato anche, chi è l’che con un video ha fatto perdere migliaia di followers ai colleghi https://t.co/IWcWXdJhpE— BICCY.IT (@BITCHYFit) December 13, 2024Lo YouTuber hato di fatto cheha ragione e che spesso, gli eventi dedicati aglitossici. “Qualche anno fa mi chiedevate sempre perché non fossi amico di tantio perché non frequentassi il loro ambiente.