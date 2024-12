Quotidiano.net - Gian Luca Sghedoni diventa azionista unico di Litokol Spa, acquisita tramite Napura

diSpa. Attraverso il family officeda lui fondato e guidato, infatti,acquisisce l'azienda "riconosciuta a livello globale per l'eccellenza tecnica dei suoi sistemi professionali per la posa della ceramica". L'operazione, spiega una nota, ha visto l'acquisizione delle quote da Daniela Cottafavi,di riferimento e figlia del fondatore Luciano Cottafavi e da alcuni manager dell'azienda. "L'assunzione del totale controllo didimostra il grande impegno e coinvolgimento, mio e dei miei figli", commenta. "Costruire un nuovo campione industriale - prosegue - è la mia sfida principale. Inho individuato una realtà imprenditoriale di eccellenza, focalizzata su ricerca tecnologica e forte di alti profili professionali.