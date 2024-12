Metropolitanmagazine.it - Foo Fighters: Violet la figlia di Dave Grohl, sta preparando il suo album di debutto

Lamaggiore distail suo primo: secondo una fonte anonima la ragazza sta trascorrendo moltissimo tempo nello studio di registrazione che le ha regalato il padre per il compleanno.Sull’Hollywood Reporter si legge cheè “molto impegnata nella sua crescita come artista”: già nel 2018 ladel frontman dei Fooha iniziato il suo percorso nel mondo musicale, partecipando al tour della band in qualità di corista in alcuni live. La giovane si è esibita nel 2022 in occasione del concerto tributo a Taylor Hawkins, batterista dei Fooscomparso tragicamente, esibendosi con le cover di Jeff Buckley Grace e The Last Goodbye e Valerie degli Zutons.dista lavorando al suo primoLa sua attività sul palco negli ultimi due anni è incrementata, con le ultime performance a Glastonbury lo scorso anno quando ha duettato insieme al padre su Show Me How, brano discritto per la madre, nonchè nonna di