Ilrestodelcarlino.it - Ex Carbon, approvate le linee guida

La Conferenza dei servizi ha analizzato e approvato ledel progetto operativo di bonifica della expresentato da Restart, in coordinamento con le attività del Commissario Straordinario per la messa in sicurezza permanente della vasca di prima pioggia. Previsto, entro il mese di marzo, il termine della bonifica della vasca di prima pioggia, grazie al lavoro portato avanti congiuntamente al Generale Giuseppe Vadalà. Una volta completato questo step, inizierà la bonifica della restante area. "Andiamo avanti con grande decisione per portare a termine questa opera di vitale importanza per Ascoli –dichiara il sindaco Fioravanti – Vogliamo restituire questo spazio alla città e con questo enorme lavoro di bonifica riusciremo a cambiare il volto di una zona che nei prossimi anni sarà fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle Cento Torri.