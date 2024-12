Ilrestodelcarlino.it - Chimera snc si rinnova: Michele e Riccardo nuovi soci per ampliare i servizi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

. Due grandi amici che da oggi sono anchee colleghi, contitolari disnc. A dieci anni dal debutto, l’attività di via Pisacane si: nel nome e nei titolari, neiofferti ai clienti. Fino a ieri un uomo solo al comando,Nuzziello, guru di pc, web e telefonini; ora sono in due per fornire assistenza (anche a domicilio) e vendita di computer e telefonini, lezioni dedicate, assistenza ai prodotti Apple, grafica eweb. A favorire l’incontro la simultaneità di due esigenze: da un lato, quella di, in difficoltà a fronteggiare la mole di lavoro e le tante richieste. "Prima dovevo barcamenarmi soprattutto per l’attività da svolgere al domicilio dei clienti – spiega Nuzziello –. E non avevo tempo per dedicarmi aiweb e alla grafica".