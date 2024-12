Oasport.it - Biathlon, IBU Cup 2024-2025: Ilaria Scattolo vince la sprint di Obertilliach. Primo successo nel circuito per l’azzurra!

La tappa dell’IBU Cupdidi, in Austria, si apre con leodierne, nelle quali si registra ilneldel, che si impone nella 7.5 km femminile, mentre nella 10 km maschile il miglior azzurro è Patrick Braunhofer, 12°.Nella 7.5 km femminile, ventenne di Forni Avoltri, centra il 10/10 al tiro ed ottiene la vittoria con il crono di 22’03?0, battendo per 5?2 la francese Gilonne Guigonnat, che paga a caro prezzo un errore nella sessione in piedi. Ancora Francia sul gradino più basso del podio, con Paula Botet terza a 14?3, a causa di due bersagli mancati, equamente distribuiti tra i due poligoni.Celebra l’esordio stagionale con un settimo posto l’altoatesina Rebecca Passler, la quale manca un bersaglio nella serie in piedi e chude a 37?7 dalla connazionale, mentre Birgit Schölzhorn, con due errori nel secondo poligono, si classifica 21ma a 1’142?8.