Ascolti tv i dati del 18 dicembre 2024

Bene lo speciale su SanremoNella serata di ieri, mercoledì 18, su Rai Uno, la serata della kermesse canora, Sarà Sanremo conquista ben 2.284.000 spettatori pari al 15% di share.Su Canale 5, la seconda e ultima puntata di Andrea Bocelli 30: The Celebration ottiene 2.020.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai 2 The New Toy si ferma a 1.043.000 spettatori pari al 6%.Su Italia 1 l’incontro di Coppa Italia tra Roma e Sampdoria registra 1.644.000 spettatori pari all’8.5 (primo tempo: 1.726.000 – 8.3%, secondo: 1.567.000 – 8.7%).Su Rai3 Chi l’ha visto? porta a casa 1.704.000 spettatori e il 10.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 796.000 spettatori (5.9%). Su La7 La mala: banditi a Milano raggiunge 413.000 spettatori e il 3.5%.L'articolotv, idel 18proviene da 361 Magazine.