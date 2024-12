Zon.it - Allarme truffa nei presidi ospedalieri di Salerno: “Falsa raccolta fondi a nome del Centro Antiviolenza Leucosia”

Come riportato datoday.it un preoccupante episodio diè stato segnalato dal, gestito dall’Associazione Differenza Donna. Una donna si starebbe aggirando neidella provincia di, chiedendo contributi economici a favore delle donne vittime di violenza, dichiarandosimente autorizzata dale dalla responsabile Michela Masucci.La smentita dell’associazioneIn una nota ufficiale, ilha chiarito che questa modalità dinon è autorizzata e si è dissociato completamente da tali azioni. “Nessun contributo raccolto in questo modo viene devoluto al nostroo all’Associazione Differenza Donna,” specifica il comunicato.Un appello alla cittadinanzaL’Associazione invita i cittadini a prestare massima attenzione per evitare di cadere vittime della, che non solo sottraedestinati a fini nobili, ma compromette anche la credibilità e la trasparenza del lavoro svolto dal