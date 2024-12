Addio al Napoli il calciatore va via a gennaio | resterà in Serie A

Leggi su Sportface.it

Ildellascerà il club nel mercato di, la scelta è già stata presa:inA, è corsa a tre.La fine del 2024 è dietro l’angolo, le squadre diA si apprestano a disputare queste ultime partite dell’anno solare e del girone di andata del campionato. Ildi Antonio Conte le dovrà affrontare senza un pilastro della difesa come Alessandro Buongiorno.Il centrale azzurro si è infatti infortunato in allenamento a Castel Volturno, procurandosi una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari che lo terrà ai box per circa un mese, rischiando di fargli saltare due importanti big match contro Fiorentina e Atalanta.Proprio per questo motivo, ilstarebbe pensando di intervenire sul mercato aper regalare a mister Antonio Conte un nuovo difensore centrale con maggior esperienza.