Ilfattoquotidiano.it - Usyk-Fury 2, il pronostico dei massimi italiani – Il maestro D’Alessandri: “Vincerà Tyson. E nel 2025 la sorpresa sarà il mio Guido Vianello”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

IlSimone, titolare della Phoenix Gym di Pomezia, ha l’occasione di visionare da vicino i migliori pesi, a livello mondiale, di questa generazione. Sul ring durante i match o nei vari camp in cui è stato impegnato il suo allievo, che da alcuni anni è sotto contratto negli Stati Uniti con la Top Rank e su cui si pongono in Italia molte aspettative, visto anche quanto ha saputo dimostrare negli ultimi incontri.oggi è uno dei migliori allenatori in Italia, fa parte di quella nuova generazione di maestri che cerca di migliorarsi, guardando anche a cosa succede al di fuori dell’Italia. Oltre di, va all’angolo di Felice Moncelli, Mirko Geografo, Stephanie Silva, Alessio Mastronunzio e Alessia Mesiano, che dalle Olimpiade di Parigi passerà ora pro.