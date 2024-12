Sport.quotidiano.net - Uisp Modena riapre scuola di arti marziali a Vila Mimosa: progetto 'Indo Juntos'

Dopo otto anni di stop delle attività, dovuti "prima al fallimento della municipalità di Rio de Janeiro poi al Covid",, con la sua odvSolidarietà, è tornata a Rio per riaprire unadinel quere di. "Un quere di circa 6000 abitanti – racconta Paolo Belluzzi, presidente diSolidarietà – nel quale oltre 400 bambini al di sotto dei 14 anni non hanno vicino casa nessuna struttura, né scuole né impianti sportivi. L’unico luogo di ritrovo sono i bar e le attività commerciali connesse alla prostituzione, che è il motivo per cui la zona è tristemente nota. I ragazzi vanno ain un altro quere, quindi, e nessuno di loro può fare sport". Il primo, unadi judo, era nato oltre dieci anni fa: "Comeabbiamo intercettato questo bisogno nel 2012 – continua Belluzzi – lavorando poi a unaggregativo che utilizzava gli spazi di un consultorio pubblico, unico presidio sociale della zona, appoggiandoci all’associazione Amocavim, il sodalizio degli abitanti del quere che fin dall’inizio è stata con noi.