Tony Effe? Posso dirvi una cosa Carlo Conti fa impazzire Boldrini e sinistra | slavina sul Pd

La bomba, dopo aver travolto il sindaco Pd di Roma Roberto Gualtieri, costretto ad annullare il concerto di Capodanno del trapper "politicamente scorretto", rischia di travolgere anche il prossimo Festival di Sanremo. L'ex membro della Dark Polo Gang, famoso per i suoi testi particolarmente crudi e a tratti brutali, con temi assai sensibili come droga, eccessi e rapporti con le donne, è atteso sul palco dell'Ariston dove incrocerà anche Fedez, con cui non corre buon sangue. Il conduttore e direttore artistico, già alle prese con il ruolo difficile di successore di Amadeus, l'uomo dei record, perà fa spallucce e dribbla già ogni possibile polemica che potrebbe piovergli dal fronte femministe-: "Il mio compito come direttore artistico è selezionare canzoni, ognuna di queste è meritevole di stare su quel palco per vari motivi, ma non ci sono temi trattati in maniera sbagliata".