The Best Fifa 2024 come ha votato Calhanoglu? Le sue scelte

Il TheAwardè stato vinto da Vinicius, calciatore che ha vinto la Liga e la Champions League da protagonista con la maglia del Real Madrid: il calciatore dell’Inter Hakanha peròin modo differente.LA DECISIONE – Il TheAward delè andato a Vinicius, autore di una stagione da protagonista con il Real Madrid. Il calciatore dell’Inter Hakan, che ha preso parte alle votazioni in quanto capitano della Turchia, si è però espresso in maniera differente. Il numero 20 nerazzurro ha optato per tre altri nomisue preferenze per la conquista del premio: Toni Kroos, Lamine Yamal e Florian Wirtz. Il nome del centrocampista tedesco acquisisce un certo significato se si considerano le sue parole in merito al club nerazzurro. Kroos ha infatti indicato l’Interla squadra italiana ideale per le sue caratteristiche.