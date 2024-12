Universalmovies.it - Superman | Un breve anticipo dal trailer in arrivo domani

In attesa del primoannunciato perquest’oggi si è mostrato con unma gustoso teaser.Ilteaseroffre una serie di sequenze con protagonisti i membri del Daily Planet – Lois Lane inclusa – e ricorda a tutto che ilsarà rilasciatoa partire dalle 15:00 (ore italiane). Trovate la versione italiana del teasera questo indirizzo. Ricordiamo che Warner Bros Italia ha confermato l’uscita in sala diper il 10 luglio 2025.Il Teaser del. and the countdown begins. The @teaserlaunches TOMORROW!https://t.co/RoSyXK8APS pic.twitter.com/lGTrRaj83d— James Gunn (@JamesGunn) December 18, 2024Note di ProduzioneIl film farà parte della prima parte del nuovo DC Universe intitolata per l’occasione “Chapter 1: God and Monsters“, di cui fanno parte anche altri progetti (qui l’aggiornamento).