Panorama.it - Quando la paura diventa un prodotto: il boom dei kit di sopravvivenza per attacchi NCB inutili

Un’intera pagina pubblicitaria su un importante quotidiano nazionale recita: “Reagisci agli aggressivi CBRN prenotando il kit individuale”, con un prezzo di 1.200 euro e istruzioni per l’acquisto via email. Sul web, le offerte abbondano: “Kit completo per protezione nucleare, chimica e batteriologica: maschera antigas, filtri, tuta integrale, guanti e calzari. Solo 305 euro, tasse incluse”. Su piattaforme di e-commerce, un “Kit personalizzato perdi 72 ore” parte da 258,50 euro nella versione base, per arrivare a oltre 2.200 euro nella configurazione premium, con materiali avanzati e autorespiratori.La, si sa, vende. E le aziende che operano in questo settore lo sanno bene. Durante la pandemia di COVID-19, abbiamo assistito a un fenomeno simile: mascherine, disinfettanti e dispositivi di protezione personale venivano venduti a prezzi esorbitanti, spesso con standard di qualità discutibili.