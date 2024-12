Thesocialpost.it - Previsioni meteo, in arrivo una tempesta sull’Italia: venti forti, mareggiate e neve a bassa quota

Siamo in procinto di affrontare un periodo che si preannuncia inclemente e freddo, destinato a durare almeno fino al giorno di Natale. Ladel solstizio segnerà l’inizio di questa fase invernale.Leggi anche: Incidente mortale sulla 231, tra Modugno e Bitonto: due mortiVento eMattia Gussoni,rologo del portale www.iL.it, avverte che nelle prossime ore il Nord sarà avvolto da nebbie e nubi basse, mentre lungo le coste tirreniche e in Liguria potrebbero verificarsi pioviggini. Da giovedì, però, la situazionerologica subirà un cambiamento drastico. I protagonisti di questo nuovo maltempo saranno il vento e la. Le piogge inizieranno a interessare il Nord giovedì, aumentando di intensità nel pomeriggio e in serata, con un notevole incremento dellalazione.