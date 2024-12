Ilfattoquotidiano.it - Per punire l’ex partecipano a una spedizione con mazze da baseball e una pistola: arrestate 6 donne

In sette hanno raggiunto il 34enne per strada: lelo hanno picchiato con leda, mentre l’unico aggressore uomo ha sparato un colpo di. Unapunitiva estremamente violenta, dovuta secondo le indagini a ragioni sentimentali. A Sant’Antimo, provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato seidi età compresa tra i 22 e i 44 anni, con l’accusa di aver partecipato a una aggressione contro un uomo di 34 anni avvenuta il 2 ottobre.La vittima è stata colpita ripetutamente condain quello che – stano alle indagini – è stato appunto un attacco motivato appunto da una relazione sentimentale. Durante l’aggressione, un uomo di 30 anni, complice delle, ha sparato un colpo d’arma da fuoco che ha ferito il 34enne a una gamba. Il 30enne, arrestato alcune settimane dopo l’aggressione, si trova attualmente in carcere con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco.